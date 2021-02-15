شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول دور الجامعات فى وضع ضوابط تراخيص البناء بالمدن والان مع تفاصيل الخبر
وأشار التقرير إلى قيام الدكتورعاشور بعرض رؤية وزارة التعليم العالي للخطوات التنفيذية للجامعات لتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة لأعمال البناء الخاصة بالمدن، وكذلك عرض الرؤية النهائية المنظمة لإصدار التراخيص.
وانتهت الورشة لعدد من التوصيات منها: إصدار دليل إرشادي توضيحي من الجامعات يشتمل علي الاشتراطات العامة والخاصة بالمدن، الطابع المعماري المقترح لكل منطقة أو حي بالمدينة، ما يتم إصداره من الجامعة يعتبر هو الاعتماد الفني بمراحل إصدار الرخصة علي أن تتكفل الجهات الإدارية بباقي الإجراءات وفقًا لمهامها الإدارية، تغيير اسم لجنة الفحص ليكون ( لجنة مراجعة واعتماد ومتابعة، مخاطبة نقيب المهندسين لتسجيل المكاتب الاستشارية بالجامعات لمزاولة المهنة.
شارك فى فعاليات الورشة مديرى مراكز الاستشارات وعمداء كليات الهندسة ورؤساء أقسام العمارة ببعض الجامعات الحكومية، وممثلي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية.