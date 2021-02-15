شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يرقى كاهن كنيسة محرم بك لدرجة القمصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رسم قداسة البابا تواضروس الثانى، بعد صلاة الصلح فى القداس الإلهى الذى أعقب تدشين كنيسة الشهيد مار جرجس والقديس الأنبا أنطونيوس بشارع محرم بك فى الإسكندرية، كاهن الكنيسة، الأب أنطونيوس فهمي في رتبة القمصية.

ودشن البابا تواضروس 6 مذابح بالكنيسة بالإضافة إلى شرقيات الهياكل وحامل الأيقونات بمشاركة خمسة من أحبار الكنيسة.

وترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، صلوات كنيسة القديسين مار جرجس والأنبا أنطونيوس محرم بك في الإسكندرية.

وقد أجرى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارة رعوية إلى محافظة الإسكندرية الأحد، ودشن مذابح وأيقونات كنيسة السيدة العذراء والشهيد القوى الأنبا موسى الأسود بالمنشية، وترأس صلاة القداس، وألقى البابا تواضروس عظة روحية حول العمل بوصايا الله فى الإنجيل المقدس، والاستعداد للصوم الكبير الذى سوف تحتفل به الكنيسة قريبا، مطالبا الشعب القبطى بالعمل لمواجهة الحروب الروحية من الشيطان والتى تؤدى إلى فناء الإنسان .

وتضمنت فقرات الاحتفال بتدشين كنيسة السيدة العذراء والشهيد القوى الأنبا موسى الأسود، كلمات لقداسة البابا ونيافة الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية وأحد الآباء الكهنة الذين خدموا بالكنيسة المدشنة منذ بدء الخدمة بها، بالإضافة إلى فيلم وثائقي عن الكنيسة وعرض لفريق الكورال بها، كما قام قداسة البابا بتوزيع عدد من الهدايا التذكارية والتقاط بعض الصور التذكارية مع شعب وأراخنة الكنيسة.