شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تعلن حزمة توصيات حول طرق تسميد ورى أشجار الموالح.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر" الخليج 365"، عددا من التوصيات التي أصدرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموالح مراعاتها، خلال الفترة الحالية.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: أهم العمليات

الرى بدون إسراف

ثانيا التسميد:

ا-في حالة الرى بالتنقيط

300 كجم سلفات نشادر (%20.6على 3دفعات / أسبوع كل دفعة 6 ك نترات نشادر / فدان، أو على 3 دفعات / أسبوع كل دفعة 6 ك سلفات نشادر / فدان + 2 دفعة / أسبوع كل دفعة 5 كجم سلفات بوتاسيوم / فدان.

ب-في حالة الرى رى غمر

200كجم نترات نشادر + 100كجم سلفات بوتاسيوم + 25كجم سلفات مغنسيوم ، التسميد بالعناصر الصغرى ، فى حالة ظهور نقص العناصر على الاشجار ، يتم رش ( فترليون كومبى 2 بمعدل 50 جم/ 100 لتر ماء ) ، تخلط الكميات السابقة وتضاف نثرا حول الاشجار فى صورة مخلبية.

ثالثا: برنامج الرى:

ااستهلاك المائى لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة).

عمر الشجرة بالسنوات 1-2 12 لتر/شجرة ، عمر الشجرة بالسنوات 2-3 16 لتر/شجرة ، عمر الشجرة بالسنوات 3-4 20 لتر/شجرة ، عمر الشجرة بالسنوات 4-5 24 لتر/شجرة ، عمر الشجرة بالسنوات 5-6 28 لتر/شجرة ، عمر الشجرة بالسنوات 7-8 32 لتر/شجرة ، عمر الشجرة بالسنوات 8-10 36 لتر/شجرة ، عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 60 لتر/شجرة.

رابعا: المكافحة:

مكافحة النيماتودا بشرط عدم وجود ثمار على الأشجار.