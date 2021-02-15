شكرا لقرائتكم خبر عن مطران سمالوط يترأس قداس الذكرى السادسة لشهداء الأقباط فى ليبيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط وتوابعها، التذكار السادس للشهداء الأقباط في ليبيا، بقداس إلهى من داخل كاتدرائية شهداء الإيمان والوطن بقرية العور بسمالوط.

وقد أعلنت مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس بمحافظة المنيا، في وقت سابق إحياء ذكرى استشهاد 20 قبطيا على يد تنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا عام 2015، والمعروفون فى الكنيسة باسم "شهداء ليبيا"، عبر إقامة صلاة عشية وقداس يحضره الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، اليوم الاثنين.

يذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابى قام فى منتصف فبراير من عام 2015، بالإعلان عن قتل عمال المنيا الأقباط المختطفين وعددهم 20 عاملا، فيما قدم الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، فى وقت سابق طلبا لمصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل يطلب فيه استلام العينة المتحفظ عليها لأحد ضحايا حادث ذبح 21 شخصا بدولة ليبيا، والذى لم يستدل على أهليته وملقب بماثيو الأفريقى وقد جرى تسليم الرفات لممثل المطرانية.



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