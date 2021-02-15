شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 696 شابا وإصدار 768 شهادة قياس مهارة ومزاولة مهنة بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 696 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 12 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2293 شابًا، فضلا عن إصدار 768 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يناير الماضى، عن قيام المديرية بصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا، بواقع مبلغ 51 ألف جنيهًا، لـ 23 عاملًا من المسجلين بالوحدة، فضلًا عن تسجيل 9 عمال جدد وإصدار كارنيهات لهم.

كما قامت المديرية بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 141 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 61 محضرًا للسلامة والصحة المهنية، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1120 منشأة وعقد ندوة توعية فى مجال المفاوضة الجماعية وأخرى فى مجال عمل المرأة، بالإضافة إلى تلقى 9 شكاوى تم بحثها بالكامل.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 141 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.