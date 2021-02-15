شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية ينعى الشيخ محمد المنصور إنياس مستشار الرئيس السنغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، الشيخ محمد المنصور إنياس، مستشار الرئيس السنغالى، والعضو المؤسس بالأمانة العامة، الذى وافته المنية اليوم.

وقال المفتى - في بيان له - إن الفقيد عليه رحمة الله كان له الكثير من المجهودات الكبيرة في نشر صحيح الدين الوسطي ومواجهة الفكر المتطرف؛ سيرًا على درب أجداده، حيث تربى في بيت علم أكمل مسيرته العلمية والخيرية.

وكان قد أدان فى وقت سابق الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الهجومَ الإرهابي الغاشم الذي شنَّته ميليشيا الحوثي يوم الأربعاء على مطار أبها جنوب المملكة العربية السعودية؛ مما تسبب في اشتعال النيران بإحدى الطائرات المدنية على أرض المطار.

وأكد مفتي الجمهورية ، أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية جميعها إلى زوال، وستذهب جميع عملياتها الإجرامية التي ارتكبتها إلى مزبلة التاريخ.

ودعا مفتي الجمهورية إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون العربي الكامل لمواجهة العمليات والهجمات التي تشنها الجماعات و التيارات الإرهابية التي تسعى لنشر العنف والخراب في المنطقة العربية.