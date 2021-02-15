شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تبدأ حصر العقارات بمحيط الدائرى وأعمال الإزالة بالبساتين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الأجهزة التنفيذية بالقاهرة الكبرى حصر العقارات والمنشأت الواقعة يمين ويسار الطريق الدائرى، تمهيدا لإزالتها وتعويض السكان ضمن مشروع توسعة الطريق الدائرى.

وفى السياق أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن اجمالى ما تم حصره من عقارات لتوسعة الطريق الدائرى و المقرر إزالتها 390 عقارا، وعدد الأسر التى سيتم تعويضها 1380 أسرة بنطاق حى البساتين، اما المحلات التى تم حصرها بنطاق حى البساتين بلغت 296 محلا والورش 136 ورشة.

وبدأت الاجهزة التنفيذية بإزالة المنشآت المتعارضة مع مشروع توسعة وتطوير الطريق الدائرى، حيث تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال إزالة العقارات المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائرى بحى البساتين ، بحضور اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين، حيث تتم الأعمال بالتنسيق مع وزارة النقل.

وأكدت جيهان عبدالمنعم ان خطة التطوير وفقا للتنسيق مع وزارة النقل تشمل أعمال تطوير الطريق الدائرى فى عدة قطاعات وتتمثل فى رفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهاباً وإياباً، لاستيعاب الضغط المروري، ومنع تكدس السيارات، فضلاً عن إنشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل من الكباري والمحاور المرورية، واستكمال أعمال الإنارة بالطريق الدائري، وإنشاء أسوار جديدة، وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار في مناطق تجمع مياه الأمطار،



وكانت محافظة القاهرة بدأت في اخطار السكان بمحيط الطريق الدائرى بالمناطق التي تشهد أعمال توسعة، والتي تستلزم إزالة ، حيث بدأت رئاسة حى البساتين بالقاهرة، أعمال الحصر للعقارات المقرر إزالتها بالقرب من الطريق الدائرى، وذلك تمهيدا لتعويض أصحابها، بعد نزع ملكيتها، لصالح مشروع توسعة الدائرى حيث بلغت قيمة التعويضات للسكنى "الغرفة الواحدة 40 ألف جنيه، الصالة 40 ألف جنيه، المطبخ + الحمام 40 ألف جنيه".



كما سيتم تعويض المحال التجارى بالمتر، حيث بلغت التعويضات للتجارى والتي تشمل الورش والمخازن والمحلات 3 آلاف جنيه للمتر الواحد، وطالبت رئاسة الحي من المواطنين الذين سيتم تعويضهم، فتح حساب بنكي، وموافاتهم بصورة الفيزا ورقم الحساب، حتى يتنسى للحى تحويل إجمالى قيمة المستحقات بالتعويض المالي، وتحويل المال للبنك ومنح الأهالى فرصة لإخلاء العقار.



















