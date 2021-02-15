اختلفا على شراء مأكولات .. ضبط عامل طعن سائق في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عامل خردة؛ لقيامه بطعن سائق بسبب خلاف بينهما حول أولوية شراء المأكولات.

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائق، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح شبه نافذة بالظهر والبطن.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وبين (عامل خردة، مقيم بدائرة القسم) حال تواجدهما أمام مطعم مأكولات كائن بدائرة القسم بسبب خلاف بينهما حول أولوية شراء المأكولات من المطعم، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الأخير بالتعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام (سلاح أبيض "مطواة") محدثاً إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.