إحباط تهريب مليون عبوة مستحضرات تجميل بقناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل إلى داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، بقناة السويس.

كانت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، أفادت بقيام (إحدى الشركات الكائن مقرها ببورسعيد) باستيراد رسالة من خارج البلاد داخل حاوية مشمولها المستندي (معدات زراعية) وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية من مستحضرات التجميل ضمن مشمول الرسالة بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط (عدد 4292 عبوة مستحضرات تجميل "كولاجين") مخبأة بمخازن سرية بطريقة يصعب كشفها بداخل جسم المعدات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.