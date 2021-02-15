بعد 6 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الـ"تكاتك" في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على عناصر تشكيل عصابي بالمنوفية، تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية ومركبات "التوك توك" بأسلوب المغافلة .

كانت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، أفادت بقيام (ثلاثة أشخاص - لاثنين منهم معلومات جنائية - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة منوف) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية ومركبات "التوك توك" بأسلوب المغافلة .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية خرطوش ، طلقتان لذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي) ، حال استقلالهم مركبة "توك توك" مبلغ بسرقتها قيادة أحدهم .

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقيامهما بارتكاب 6 وقائع سرقة، كما تم ضبط 4 دراجات نارية – مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية داخل مخزن ملك أحد المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.