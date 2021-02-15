القبض على عصابة السطو المسلح على محطة وقود في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من تشكيل عصابي لارتكاب واقعة السطو المسلح على محطة وقود بالشرقية.

تلقى مركز بلبيس بأمن الشرقية بلاغا من مالك محطة وقود كائنة دائرة المركز بقيام 4 مجهولين يستقلون دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " يحمل أحدهما سلاح ناري " بندقية خرطوش " وآخر يحمل سلاح أبيض " سنجة " بالدلوف لداخل المحطة وتهديد العمال وتكبيل أيديهم من الخلف بواسطة قفيز بلاستيك والاستيلاء علي مبلغ مالي منهم ولاذوا بالهرب .

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط ادارة البحث الجنائي بأمن الشرقية عن أن وراء ارتكاب الواقعة أربعة عاطلين لهم معلومات جنائية- جميعهم مقيمين بدائرة مركز الزقازيق ) وأنهم يكونون فيما بينهم تشكيل عصابي يتزعمه الأول أحدهم تخصص في ارتكاب وقائع السرقات بالإكراه .

باستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافوا باتفاقهم على سرقة محطة الوقود محل البلاغ وأعدوا لذلك(دراجة نارية- بندقية خرطوش - سنجة كبيرة الحجم - بعض القفزات البلاستيك " لتكبيل العاملين بالمحطة ") .

أرشدوا عن ( جزء من المبلغ المالي المستولى علية – السلاح الناري –السلاح الأبيض و الدراجة النارية المستخدمين فـي ارتكاب الواقعة)، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية .