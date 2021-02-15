شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تعلن صرف دفعة معاشات يناير بقيمة 135 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية، صرف دفعة معاشات المعلمين يناير المقررة للأعضاء، اليوم الإثنين، وتوافرها في ماكينات الصراف الآلى. وشددت النقابة العامة على جميع فرعيات المعلمين واللجان النقابية، بمتابعة إجراءات صرف المعاشات، والتواصل مع النقابة العامة في حالة وجود أي معوقات تطرأ أثناء عملية الصرف، وتقديم كل المساعدة للمعلمين المستحقين والإجابة على استفساراتهم.

ويبلغ عدد المستحقين لمعاش نقابة المعلمين 259 ألفا و859 مستحقا، بخلاف الورثة الذين يتجاوز عددهم 200 ألف.

وأوضحت النقابة العامة للمعلمين، أنها تبذل جهودا كبيرة لتوفير 135 مليون جنيه فى دفعة المعاش الواحدة كل 3 أشهر للأعضاء والورثة، والمنتظمة فى صرفها منذ يونيو 2014 حتى الآن.

كما أعلنت نقابة المعلمين صرف الميزة التأمينية لـ 1560 معلما خرج للمعاش، واستلم المعلمون مستحقاتهم المالية خلال الأيام القليلة الماضية بواقع 25 الف جنية لكل مستحق .