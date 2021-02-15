شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحانات الشهادة الإعدادية فى يونيو المقبل بلجان داخل المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان شهر فبراير الذى يعقد لطلاب النقل بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسى 26 فبراير الجارى، هو تقييم الطلاب عن امتحانات الفصل الدراسى الأول وسيكون عبارة عن امتحان واحد مجمع لجميع المواد الدراسية والحضور يوم واحد فقط لكل صف دراسى بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، أما بالنسبة لتقييم الطلاب عن الفصل الدراسى الثانى ستعقد لهم امتحانات فى 3 شهور هى مارس وإبريل ومايو 2021 وهذه الاختبارات الشهرية بديل لامتحان نهاية العام أى أن الطلاب لن يخوضوا امتحانات فى نهاية الفصل الدراسى الثانى.

وأوضحت الوزارة أن الطلاب فى لاشهادة الإعدادية لن يؤدوا امتحانات فى الفصل الدراسى الأول ولكن سوف يخبتروا فى الترم الثانى من خلال امتحانات تحريرية فى لجان مدرسية فى شهر يونيو 2021 حسب الجدول التقليدى.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة لطلاب النقل بالمرحلة الثانوية، يؤدون امتحان إلكترونى فى شهر فبراير الجارى فى لجان مدرسية حسب الجداول التقليدية للمواد المختلفة، ويؤدى أيضا الطلاب اختبارات فى الفصل الدراسى الثانى فى شهور مارس وأبريل ومايو إلكترونية من المنزل.



وأكدت الوزارة أنه بالنسبة لطلاب الثانوية العامة، يؤدى الطلاب امتحان تجريبى من المنزل لمختلف المواد بشكل إلكترونى وامتحانات نهاية العام سيكون إلكترونى فى لجان مدرسية ولن تعقد قبل يوليو المقبل.



مواعيد الامتحانات







