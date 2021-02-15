شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تعلن زرع 3.42 مليون فدان بالقمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤول بوزارة الزراعة لرويترز اليوم الاثنين، إن مصر زرعت إجمالا 3.42 مليون فدان بالقمح في موسم الزراعة الذي ينتهي في 15 فبراير.

وقال عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة إن المزارعين لم يحققوا الهدف الذي توقعته الحكومة عند 3.5 مليون فدان لكن الكمية المزروعة ما زالت مرضية.

وقال الشناوي إن المزارعين ليسوا ملزمين بزراعة محاصيل معينة لذا فهم يختارون ما يرونه مجزيا من الناحية المالية وإن موسم زراعة القمح يتزامن أيضا مع زراعة بنجر السكر والفول.