شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يدشن كنيسة القديسين مار جرجس والأنبا أنطونيوس بالإسكندرية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، صلوات تدشين كنيسة القديسين مار جرجس والأنبا أنطونيوس محرم بك في الإسكندرية.

وقد أجرى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارة رعوية إلى محافظة الإسكندرية الأحد، حيث دشن مذابح وأيقونات كنيسة السيدة العذراء والشهيد القوى الأنبا موسى الأسود بالمنشية، وترأس صلاة القداس، وألقى البابا تواضروس عظة روحية حول العمل بوصايا الله فى الإنجيل المقدس، والاستعداد للصوم الكبير الذى سوف تحتفل به الكنيسة قريبا، مطالبا الشعب القبطى بالعمل لمواجهة الحروب الروحية من الشيطان والتى تؤدى إلى فناء الإنسان .

وتضمنت فقرات الاحتفال بتدشين كنيسة السيدة العذراء والشهيد القوى الأنبا موسى الأسود، كلمات لقداسة البابا ونيافة الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية وأحد الآباء الكهنة الذين خدموا بالكنيسة المدشنة منذ بدء الخدمة بها، بالإضافة إلى فيلم وثائقي عن الكنيسة وعرض لفريق الكورال بها، كما قام قداسة البابا بتوزيع عدد من الهدايا التذكارية والتقاط بعض الصور التذكارية مع شعب وأراخنة الكنيسة.



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