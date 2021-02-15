هيئة السلع تطلب زيوتا نباتية فى مناقصة الخميس المقبل

القاهرة - سامية سيد - قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الاثنين، إنها تطلب زيوتا نباتية في مناقصة شراء دولية للتسليم في الفترة من أول أبريل إلى الخامس عشر منه.

وقالت الهيئة إنها تريد ما لا يقل عن 30 ألف طن زيت الصويا وعشرة آلاف طن من زيت دوار الشمس وإن الموعد النهائي لتقديم العروض هو الخميس.

وقال المشتري أيضا إنه ينبغي على التجار تقديم عروض الأسعار على أساس السداد بخطابات اعتماد تضمن الدفع في غضون 180 يوما وعند الاطلاع، وإنها ستفاضل بين العرضين.