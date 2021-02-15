شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يتفقد اليوم معهد الأورام للوقوف على أعمال التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة اليوم الإثنين، جولة تفقدية بالمعهد القومى للأورام التابع لإدارة الجامعة، والكائن بمنطقة المنيل، وذلك لمتابعة أعمال التطوير التى تمت بالمعهد منذ وقوع حادث التفجير فى عام 2019، إضافة إلى أعمال التطوير والتوسعات.

وتأتي جولة الدكتور محمد الخشت للمعهد القومي للأورام قبل الافتتاح الرئاسى للمستشفى بعد أعمال التطوير.

وتشمل أعمال تطوير المعهد القومي للأورام، إعادة تأهيل المبنى الرئيسى بعد حادث الانفجار الذي وقع في أغسطس 2019، وإصلاح التلفيات الداخلية بالمبنى الطبي والواجهات الداخلية والخارجية، وأعمال إصلاح تلفيات الأدوار وقاعة المحاضرات، إلى جانب أعمال إصلاح وتجديد منطقة الطواريء، والمدخل الرئيس وإنشاء استراحة للمرضى، وإنشاء عيادات الكشف المبكر وعلاج الألم، واستراحة للأطباء إلى جانب تحديث المباني الإدارية، فضلًا عن تطوير الأعمال الكهروميكانيكية للمبنى.

كما تشمل أعمال تطوير المعهد القومي للأورام، إعادة تاهيل المبنى الجنوبي وتطويره، وزيادة قدرته الاستيعابية، التي تضيف عدد 6 غرف عمليات و 18 سرير رعاية مركزة و 145 سرير للمرضى و 110 كرسي علاج كيمائي يومي، ويبلغ حاليا متوسط عدد المرضي المترددين سنويًا على المعهد القومي للأورام، أكثر من 300 ألف مريض على العيادات الخارجية بالمبنى الرئيس، وأكثر من 95 ألف مريض على عيادات مستشفى الثدي بالتجمع الأول، وعدد دخول المرضي 6650 مريض وعدد الأسرة الكلي بالمعهد حاليا 316 سريرًا.