​ماذا تفعل إذا رفض عداد الكهرباء مسبق الدفع قيمة الشحن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

تواصل شركات توزيع الكهرباء، خطتها لتركيب العدادات المسبقة الدفع والكودية والذكية ضمن خطة وزارة الكهرباء لاستبدال مايقرب 28 مليون عداد تقليدي، للقضاء على مشكلات أخطاء الفواتير خاصة أن بعض المستهلكين لا يجيدون حتى الآن التعامل بالشكل الأمثل مع شحن كارت الكهرباء.

وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه عندما يرفض العداد مسبق الدفع استقبال أو الاستجابة لقيمة الشحن الجديدة التي يتم إدخالها لضمان عدم فصل التيار، تعمل إدارة الكهرباء على تهيئة العداد لاكتشاف العيب أو الخطأ التقني أو الفني به.

وأشار المصدر لـ"الخليج 365"، إلى أنه عند عدم استجابة العداد لمحاولات الشحن يتم استبدال العداد على نفقة الشركة، لافتًا إلى أنه يجب الحفاظ على كارت العداد في مكان جيد لشحنه قبل الاستخدام بالمبلغ الذي يريده المواطن، ثم اختيار طريقة الشحن التي تلائمه.

طرق شحن كارت العداد من منافذ "فوري":

1- أفرغ الكارت بإدخاله في عداد الكهرباء.

2- توجه إلى أقرب منفذ لفوري.

3- اختر خدمات المرافق العامة ثم شحن كروت العدادات ثم شركة الكهرباء التابعة لها.

4- أدخل الكارت في ماكينة فوري وسيجري الاستعلام عن بيانات الكارت وأقل قيمة شحن ممكنة والمديونيات إن وجدت.

5- اختر دفع أقل قيمة ممكنة أو قيمة أعلى، بحسب رغبتك.

6- أفرغ قيمة الشحن في عداد الكهرباء بوضع الكارت ثم سحبه ثم اضغط على زر العداد، لتظهر لكِ القيمة المادية المتاحة (التي شحنتِ بها).

* طريقة شحن كارت العداد بالفيزا:

1- تحميل تطبيق سهل (GTPay) الخاص بشحن كارت الكهرباء عن طريق الفيزا من Apple store أو Google play.

2- سجل الدخول إلى البرنامج بكتابة الاسم وكلمة المرور وتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

3- اختر تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود بكارت الكهرباء.

4- اختر شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه للشحن سواء من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع.

5- أدخل الكارت في عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد وشحن كارت الكهرباء.