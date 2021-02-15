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​​التسليم يبدأ اليوم.. لحاجزي أراضي "بيت الوطن" كيف تستفيد من مهلة الإسكان؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، منح تيسيرات لحاجزي قطع الأراضي السكنية الصغيرة بمشروع "بيت الوطن"، لمراعاة لظروف جائحة ، والتي يمكن الاستفادة منها على النحو التالي:

- مدة التيسيرات 6 أشهر للعملاء المُخصص لهم قطع أراض سكنية صغيرة بمشروع "بيت الوطن".

- الالتزام بالمدة المحددة للتنفيذ وقدرها 5 سنوات تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام.

- تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتمّ تخصيصها للغير.

- التنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن.

- سداد أي مبالغ مستحقة على قطعة الأرض من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد وذلك قبل الاستلام.

- ألا تقل المدة المتبقية للتنفيذ عن 3 أعوام من تاريخ الاستلام شاملة استخراج التراخيص.

- لا يترتب على هذه التيسيرات أي ترحيل للأقساط.

ويبدأ جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الاثنين الموافق 15 فبراير، في تسليم قطع الأراضي السكنية بمشروع بيت الوطن بمناطق (C.D.E.F.G.H)، بامتداد التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر.

ويمكن معرفة تواريخ التسليم وأرقام القطع من هنا:

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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