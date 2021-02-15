اللقطات الأولى لحادث انهيار عقار في روض الفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تصوير- كريم أحمد:

رصدت عدسة "الخليج 365"، اللقطات الأولى لحادث انهيار عقار قديم مكون من طابقين بمنطقة روض الفرج، أمس الأحد.

استطاعت كاميرا "الخليج 365" من التقاط بعض الصور لرجال الحماية المدنية، أثناء رفع أنقاض روض الفرج المنهار، والبحث عن ضحايا أو مصابين أسفل الأنقاض، وتمكنهم من انتشال 3 جثث، وإنقاذ طفل يبلغ 6 سنوات، وتكثف الحماية المدنية، جهودها للبحث عن آخرين أسفل ركام العقار المنهار.

كانت عمليات رجال الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا بانهيار جزئي لعقار بحاره متفرعة من شارع جزيرة بدران بروض الفرج، وانتقلت أجهزة الأمن، وتم فرض كردون أمني بمحيط منطقة البلاغ، فيما تم توجيه 4 فرق إنقاذ بري إلى موقع الحادث.