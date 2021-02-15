شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة المعدنية تسوى 1.1 مليار جنيه مديونيات الغاز والكهرباء مقابل قطعة أرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت البيانات الرسمية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه تم تسوية مديونيات الكهرباء والغاز على عدد من الشركات التابعة لصالح هيئة البترول ووزارة الكهرباء، مقابل التنازل عن قطعة أرض تبلغ مساحتها 1.6 مليون متر بمحافظة بنى سويف بمركز الواسطى قرية أبويط بلغت قيمتها 1.1 مليار جنيه بحسب التقييمات الحكومية.

وبحسب البيانات فإنه تم التوافق بين الجهات المعنية بوزارتى البترول وقطاع الأعمال العام على تسوية كامل مديونيات الغاز حتى نهاية ديسمبر 2019 لدى 7 شركات وهى الإسكندرية للحراريات، والخزف والصينى، والنحاس المصرية، ومصر للالومنيوم والدلتا للصلب، وميتالكو والزجاج والبللور بقيمة 198 مليون جنيه .

بجانب تسوية كامل مديونيات شركات الكهرباء حتى نفس الفترة لدى 7 شركات وهى النصر لصناعة الكوك والسبائك الحديدية والنحاس المصرية والنصر للمطروقات ومصانع الدلتا للصلب، وميتالكو والنصر لصناعة السيارات بقيمة 233.838 مليون جنيه.

على أن يتم توجيه المبلغ المتبقى من قيمة الأرض البالغ 703.8 مليون جنيه ،لسداد جزء من مديونيات شركة الحديد والصلب لدى الغاز وهو ما تم التصديق عليه نهاية العام الماضى.