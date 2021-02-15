شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ البحر الأحمر ورئيس مدينة القصير يتفقدان المستشفى المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر واللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، مستشفى القصير المركزى، للاطمئنان على سير العمل واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى لمواجهة جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، يرافقهما سكرتير المدينة ومدير المستشفى.

وتابعت نائب المحافظ خلال جولتها بالمستشفى حالة الأجهزة بغرف الأشعة والعمليات، كما تفقدت غرفة الاسطوانات والخزانات الخاصة بالأكسجين والحضانات وسكن الأطباء وغرف حجز المرضى قسم العناية المركزة، والمغسلة، حيث وجهت بضرورة المتابعة المستمرة لرصد أي معوقات تعوق تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأكد رئيس مدينة القصير على تذليل العقبات وتلاشيها على الفور حسن التعامل مع المواطنين وتوفير كافة أوجه سبل الراحة لهم، مشددا على تواجد أطقم الأطباء وهيئات التمريض في أماكنهم طبقا للمواعيد المقررة بالنبوتجيات المعتمدة من قبل إدارة المستشفى.

وشددت نائب المحافظ على توفير كافة الإمكانيات بغرف العزل، والاهتمام بالمرضى وتسجيل جميع البيانات الخاصة بهم، مشيرة إلى أن المحافظة تعمل جاهدة للحفاظ على سلامة المواطنين.

يذكر أن مستشفى القصير المركزى تم اختيارها لتكون مستشفى نموذجى وذلك ضمن ٣٠ مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية.