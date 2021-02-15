شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يتفقد عددًا من المشروعات في شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بجولة تفقدية، مساء الأحد، بمدينة شرم الشيخ رافقة خلالها المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ وعد دمن قيادات الجهاز التنفيذي للمدينة.

حيث تفقد من خلالها عدد من المشروعات الجاري العمل بها والمخطط افتتاحها خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الشهر القادم، ومنها مشروع رفع كفاءة وتطوير ورصف طريق نادى الرياضات بهضبة أم السيد، ومشروع إنشاء محطة الغاز الثانية على مستوى المدينة بمنطقة شرم المية، كما قام بجولة تفقدية بالسوق التجاري القديم وأمر بسرعة البدء في تنفيذ مشروع مصر القديمة بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والتي ستكون اضافة للمزارات السياحية بالمدينة.

وأكد المحافظ على زيادة وتيرة العمل وزيادة نسب التنفيذ مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بكافة مواقع العمل.