شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذر من تناول الأطفال لمشروب الشاي.. وتنصح ببدائل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت وزارة الصحة والسكان من تناول الأطفال لمشروب الشاي مع الوجبات وبعدها لأنه يمنع امتصاص الحديد ويعرضهم للإصابة بالأنيميا.

ونصحت في منشور توعوي باستبدال الشاي بكوب صغير من الأعشاب الطبيعية مثل النعناع التيليو، أو الينسون، مع مراعاة عدم الإفراط في استخدام السكر، أو كوب صغير من العصير الطبيعي المُحضّر في المنزل.