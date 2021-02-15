شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 500 مليون جنيه.. بدء تسليم 159 وحدة صناعية صديقة للبيئة في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بتكلفة ٥٠٠ مليون جنيه وعلى مساحة ٤٠ فدانا، بدأت الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تسليم ١٥٩ وحدة صناعية بأول مدينة صناعية متطورة وصديقة للبيئة بالغردقة وذلك للمتعاقدين بنظامي الايحار والتمليك ضمن مبادرة إنشاء مجمعات صناعية متطورة متكاملة بعدد من المحافظات وتضم المنطقة الصناعية الجديدة بمدينة الغردقة 159 وحدة صناعية حيث يعد أول مجمع للخدمات الصناعية بمدينة الغردقة وتخدم هذة الورش والمصانعالصغيرة بمجمع الغردقة القطاع السياحى والفندقي.

وقامت الجهات المعنية باتباع كافة معايير الجودة أثناء عميلة إنشاء المجمع الصناعي وليس مجرد مشروع للمرحلة الحالية فقط للقضاء على مشكلة البطالة وتشجيع الابتكارات الناجحة والتركيز على المشروعات الصناعية التي تلبى احتياجات القرى السياحية والسائحين وإن الهدف الاساسى هو توفير فرص العمل للشباب وكذلك أن تكون مدينة الغردقة خضراء وصديق.

وأكد نادر عبدالظاهر، مدير فرع جهاز المشروعات بالبحر الأحمر، أنه تم السماح للعميل بالتعاقد على 8 وحدات صناعية بنظام التمليك أو الإيجار، حيث تبلغ مساحة الوحدة الواحدة 330 متر مربع، بأبعاد 14 مترا في 28 مترا، والمساحة المغطاه بها 231 مترا، والمبنى عبارة عن منشآت معدنية وحوائط من البلوك الأسمنتى بارتفاع 4،40 متر، وارتفاع المبنى 8 أمتار ومساحة عرض الوحدة 14 مترا.

وتم تجهيز الوحدات بواجهات معمارية حديثة متميزة، وجميع الوحدات مجهزة بحنفية حريق وصندوق إطفاء، كذلك مدخل تغذية المياه بقطر 2 بوصة ومخرج للصرف الصحى قطر 6 بوصة، وكذلك مدخل كهرباء جهد منخفض حتى 50 ك.ف أمبير.

وكشف عبدالظاهر أنه في التعاقد على وحدة صناعية سواء بالإيجار أو التمليك وأن نظام الإيجار للمتر 20 جنيها ونظام الإيجار والبيع يتم تسديدها بنظام أقساط ربع سنوية على مدار 4 سنوات. حيث قدم جهاز تنمية المشروعات بالبحر الأحمر عدد من التسهيلات بتخفيض ضريبة القيمة المضافة وتمويل شراء الوحدات والآلات لمن ينطبق عليهم الشروط بفائدة 5% متناقصة، كذلك يمكن إمكانية التمويل البنكى للمشروع في ضوء مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.