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رئيس مدينة الرياض يتابع أعمال رصف الطرق

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المهندس احمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، فجر الاثنين، اعمال الرصف بطريق الرياض الحامول الذي يتبع الهيئة العامة للطرق والكبارى.

وشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ كافة المواصفات الفنيه في أعمال الرصف والالتزام بها والجدول الزمني المحدد.

وأعلن الشناوي أنه جاري تنفيذ خطه طموحها لرصف الطرق بالمركز والمدينه، اضافة لاهتمام المحافظ اللواء جمال نور الدين وتوجيهاته بتجميل المدينة وتطويرها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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