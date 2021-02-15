رئيس مدينة الرياض يتابع أعمال رصف الطرق

تابع المهندس احمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، فجر الاثنين، اعمال الرصف بطريق الرياض الحامول الذي يتبع الهيئة العامة للطرق والكبارى.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع