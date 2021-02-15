شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الرياض يتابع أعمال رصف الطرق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع المهندس احمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، فجر الاثنين، اعمال الرصف بطريق الرياض الحامول الذي يتبع الهيئة العامة للطرق والكبارى.
وشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ كافة المواصفات الفنيه في أعمال الرصف والالتزام بها والجدول الزمني المحدد.
وأعلن الشناوي أنه جاري تنفيذ خطه طموحها لرصف الطرق بالمركز والمدينه، اضافة لاهتمام المحافظ اللواء جمال نور الدين وتوجيهاته بتجميل المدينة وتطويرها.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
173,813
-
تعافي
134,960
-
وفيات
9,994