شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تدرس سعر تذكرة القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة النقل دراسات تحديد سعر تذكرة القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان المخطط افتتاحه وتشغيله للجمهور خلال أكتوبر المقبل، حيث ستكون الوزارة مسئولة عن تحديد سعر تذكرته فيما ستتولى شركة PATP Dev الفرنسية إدارة وتشغيل وصيانة مشروع القطار الكهربائى بعد تنفيذه لمدة 15 عاما.

وقالت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365"، إنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على القيمة النهائية لتذكرة القطار الكهربائى الممتد بطول 90 كم شاملا 16 محطة، إلا أنها لن تقل عن 25 جنيها لاستقلال كامل مسافة المسار، كما أن هناك اتجاه لتطبيق نظام المحطات فى سعر التذكرة مع بداية تشغيل المشروع المتوقع خلال أكتوبر المقبل.

وأضافت المصادر أنه سيتم تقسيم مسار ومحطات المشروع إلى قطاعات، بحيث يشمل قطاعين أو ثلاثة قطاعات ليكون كل قطاع بسعر مختلف مثلما يحدث مع سعر تذكرة خطوط مترو الأنفاق، مشيرة إلى أن الشركة الفرنسية التى ستتولى إدارة وتشغيل المشروع ستقدم رأيها بشأن سعر التذكرة لكن القرار النهائى سيكون للحكومة ممثلة فى وزارة النقل.

وأوضحت المصادر أن معدلات تنفيذ المشروع حاليا اقتربت من الـ 80%، وأنه مخطط انتهاء التنفيذ نهاية يوليو المقبل، بحيث يبدأ التشغيل التجريبي بدون ركاب خلال أغسطس ليستمر 3 شهور قبل التشغيل الرسمى للجمهور خلال احتفالات أكتوبر القادمة، لافتة إلى أنه سيتم تشغيل 22 قطارا بالمشروع بعد تنفيذه تم التعاقد مع إحدى الشركات الصينية لتصنيعهم.

وأشارت المصادر إنه مخطط الانتهاء من أعمال تنفيذ وافتتاح للجمهور الأولى والثانى من المشروع الممتدين من محطة عدلى منصور بالسلام حيث بداية المسار وصولا إلى العاصمة الإدارية خلال أكتوبر المقبل، فيما سيتم إنهاء وتشغيل المرحلة الثالثة الواصلة العاشر من رمضان مع بداية 2022.

وأكدت المصادر أن مشروع القطار الكهربائي يمتد بطول 90 كم ويحقق الربط وخدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث لمترو الإنفاق (عدلى منصور ـ جامعة القاهرة) في محطة عدلى منصور، كما سيربط مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة العاصمة الإدارية 2، وسيربط مع القطار الكهربائي السريع العلمين ـ العين السخنة الجارى تنفيذه في محطة العاصمة الإدارية.

ويبدأ مشروع القطار المكهرب من مدينة السلام حيث الربط مع الخط الثالث لمترو الأنفاق فى محطة عدلى منصور، مارا بطريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوى حتى مدينة الروبيكى شمال خط سكك حديد السويس، ثم يتفرع فى الروبيكى إلى فرعين، يتجه الفرع الأول شمالاً بمحاذاة الطريق الدائرى الإقليمى، حيث ينطلق المسار شمالاً بعد مدينة بدر متجها إلى مدينة العاشر من رمضان، ويتجه الفرع الآخر جنوباً من محطة الروبيكى إلى العاصمة الادارية الجديدة واصلا حتى المدينة الرياضية الجديدة.

وينطلق المشروع من مدينة السلام حيث محطة عدلى منصور أولى محطات مشروع القطار المكهرب، ويمر خلال مساره على مدن العبور والمستقبل والشروق وبدر والعاصمة الإدارية وينتهى بمدينة العاشر من رمضان، حيث يمثل هذا المسار المرحلة الأولى من المشروع، ويمر مشروع القطار المكهرب خلال مساره أعلى محور سعد الدين الشاذلى عبر كوبرى علوى يمر عبره خلال تقاطعه مع محور سعد الدين الشاذلى، وتجاور كل محطة ساحة انتظار للسيارات يمكن لمستقلى القطار المكهرب بعد تشغيله استخدامها لانتظار سياراتهم لحين انتهاء رحلتهم بالقطار المكهرب.



