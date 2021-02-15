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تعرف على نصائح وزارة الكهرباء للتأكد من صحة فاتورة الاستهلاك قبل سدادها

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه يجب على كل مشترك  مراجعة  فاتورة الكهرباء و التأكد من صحتها قبل سداد الفاتورة من خلال خطوات بسيطة ، و يرصد ”الخليج 365” لقرائه أهم الخطوات التى يجب اتباعها للتأكد من صحة فاتورة استهلاك الكهرباء قبل سدادها ، لتجنب الوقوع فى أخطاء الفواتير ، وفيما يلى بعض الخطوات التى توضح صحة فاتورة الاستهلاك:

 

1-مراجعة خانة مطلوب سداده الموجودة أسفل فاتورة الاستهلاك و مطابقتها بقيمة الفاتورة التى تسبقها فإذا كانت متقاربة منها وفقا للاسعار الجديدة تكون الفاتورة سليمة.

 

2-  اذا تم ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها و لا تعبر عن الاستهلاك الفعلى ، قم بقراءة عدد الكيلو وات ساعة الموجد منتصف الفاتروة فى الجزء الأيمن.

 

3-  يجب مراجعة خانة القراءة الحالية و السابقة الموجودة أعلى فاتورة الاستهلاك من الجزء الأيمن ، و مقارنتها بالقراءة الموجودة بالعداد.

 

4-  احسب فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة.

 

5- إذا كانت القراءة الموجودة فى خانة "حالية" المكتوبة بالفاتورة أكثر من القراءة الموجودة بالعداد لا تسدد الفاتورة ، و سجل شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121.

 

6- او توجه لشركة الكهرباء التابع لها و سجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد ليتم تصحيح الخطأ و سداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.

 

 

 

فيما يلي اسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021 ، و التى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم ، وهى كالآتي:

 

 

 

1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (  38  قرش بدلا من 30 قرش  )

 

2- الشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات (  48 قرش  بدلا 40 قرش   )

 

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (   65 قرش بدلا من 50 قرشًا )

 

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (  96 حط  قرش بدلا من 82 قرشًا)

 

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (   118 قرش بدلا من 100 قرشًا)

 

6- الشريحة السادسة من صفر الى 651  كليو وات  ( 140  قرش)

 

7- الشريحة السابعة من صفر إلى  أقل  1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118قرشًا).

 

8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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