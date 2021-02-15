شكرا لقرائتكم خبر عن إغماء وهستيريا بين نزلاء «الراضي للأيتام» بسبب قرار التضامن بنقلهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشعر أيتام «دار الراضى للأيتام» بالخوف بسبب قرار وزارة التضامن بتوزيعهم على دور رعاية أخرى، لأنه لا ضمان بحصولهم على نفس القدر من الرعاية الحالى فى الأماكن الجديدة. إحدى فتيات الدار قالت معبرة عما يدور داخل نفوس النزلاء: «ده بيتنا اللى عشنا فيه عمرنا مع أصحابنا وعيلتنا، عايزين تنقلونا ليه؟».

«المصرى اليوم» قامت بجولة داخل مقر الدار التى تحتوى على مبنيين منفصلين، أحدهما للبنين والثانى للبنات، حيث تقوم الدار بالتكفل بالأطفال النزلاء بالكامل لحين التخرج أو الزواج.

الأطفال عبّروا عن انزعاجهم الشديد من التعامل معهم كمجرمين يتم انتزاعهم من المكان دون الاهتمام بمعرفة رغبتهم. وقالت إحدى الفتيات: «بنسمع كتير عن اللى بيحصل فى بعض دور الأيتام الأخرى، وخايفين يحصل لنا حاجة فى مكان غريب»، بينما أكد أحد الأولاد أنه سيلجأ إلى الشارع إذا تمسكت وزارة التضامن بنقله لأنه خائف من تعرضه للإيذاء. كان رواد مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا فيديوهات يظهر فيها أطفال فى حالة هياج وصراخ بجانب حالات إغماء.

وقال عدلى شريف، مدير الدار، إنه فوجئ بقرار توزيع الأطفال النزلاء، لكنه أخبر الأطفال لجمع ملابسهم وأغراضهم استعدادًا للمغادرة، لكنه فوجئ برد فعلهم، مشيرًا إلى أنه حصل على ترخيص بإقامة الدار عام 2004، ثم تم تعديله لزيادة عدد النزلاء فى 2009.