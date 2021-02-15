شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجة 3 نصائح مهمة لرعاية كبار السن فى زمن كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان 3 نصائح لرعاية كبار السن في زمن كورونا، مؤكدة ضرورة الإهتمام بالتفذية السليمة من خلال الحد من تناول الأطعمة التى تحتوى على دهون عالية وسكريات وملح وتناول الكثير من الفاكهة والخضروات .

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه يجب التشجيع علي ممارسة الرياضة لكونها تساهم في تحسن اللياقة البدنية والمحافظة علي القدرات العقلية لكبار السن وتزيد من ثقتهم بنفسهم .

كما أكدت وزارة الصحة على أهمية تقديم الدعم النفسى لكبار السن ومساعدتهم علي التغلب علي تقلبات المزاج أو الاكتئاب .