شكرا لقرائتكم خبر عن "تنمية بحيرة السد العالى" تحذر من تداول "صنف طماطم" غير مسجل بوزارة الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت هيئة تنمية بحيرة السد العالى، فى بيان لها، المزارعين بالأراضي الشاطئية بمناطق البحيرة، من التعامل مع صنف طماطم يطلق عليه اسم "025"، نظرا لانه غير مسجل بوزارة الزراعة.

وذكرت الهيئة، فى بيانها، أنه بناء علي ما ورد من مديرية الزراعة بأسوان واستنادا لكتاب الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فإنه يحظر على المزارعين استخدام صنف طماطم هجين من انتاج شركة موارد زراعية بالاردن، حيث يتم تزويد ولصق استيكر جديد علي العبوات باسم طماطم 025، وذلك لأن هذا الصنف غير مسجل، بناءً على توصية الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى.