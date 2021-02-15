شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن حزمة توصيات لمزارعى الذهب الأصفر لزيادة إنتاج القمح.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، عددا من التوصيات والنصائح التى أصدرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول القمح " الذهب الأصفر" مراعاتها، خلال الشهر الجارى، لزيادة الإنتاج.

وتمثلت التوصيات التى أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية فى الآتي:

الأراضى الجديدة

-الاهتمام بالرى فى هذه الفترة ويكون الرى على الحامى ويمنع الرى أثناء هبوب الرياح حتى لا ترقد النباتات.

-أما مقاومة الحشائش فتقلع باليد ويسهل ذلك فى الحقول المزروعة على خطوط أو مصاطب وخاصة الزمير حيث يتم الطرد فيه قبل سنابل القمح ويسهل تمييزه واقتلاعه.

-واكتشاف الإصابة بالأصداء وخاصة الصدأ الأصفر الذى يظهر على هيئة بثرات تظهر بشكل خطوط طولية متوازية بطول الورقة عند مسحها باليد تترك اثر اصفر على اليد وكذلك الصدأ البرتقالى الذى يظهر على هيئة بثرات مبعثرة على سطح الورقة وعند مسحها باليد تترك اثر برتقالى غامق. وعند اكتشاف المرض يجب الرش فورا بالمبيدات الموصى بها مع معرفة أن الأصداء التى تصيب القمح لا تصيب غيره من المحاصيل الأخرى أو الحشائش والتى تصيب المحاصيل الأخرى أو الحشائش لا تصيب القمح. مع الالتزام بكل الاحتياجات اللازمة لإجراء عملية المكافحة الكيماوية:

فى الأراضى القديمة

-يجب الانتهاء من أخر دفعة سماد أزوتى خلال شهر فبراير وقبل طرد السنابل وإضافة السماد قبل الرى مباشرة وذلك لضمان وصوله إلى منطقة الجذور ولا تضاف أى أسمدة بعد مرحلة طرد السنابل لعدم فائدتها فى زيادة المحصول.

- يجب الاهتمام بالرى خلال هذا الشهر فالقمح يروى من 4-5 ريات الفترة بين كل رية وأخرى لاتزيد عن 25 يوم مع مراعاة وجود الأمطار فى وجه بحرى ومن 5-6 ريات الفترة بين كل رية وأخرى لاتزيد عن 20 يوم فى وجه قبلى.

-أما مقاومة الحشائش فتقلع باليد ويسهل ذلك فى الحقول المزروعة على خطوط أو مصاطب وخاصة الزمير حيث يتم الطرد فيه قبل سنابل القمح ويسهل تمييزه واقتلاعه.

-واكتشاف الإصابة بالأصداء وخاصة الصدأ الأصفر الذى يظهر على هيئة بثرات تظهر بشكل خطوط طولية متوازية بطول الورقة عند مسحها باليد تترك اثر اصفر على اليد وكذلك الصدأ البرتقالى الذى يظهر على هيئة بثرات مبعثرة على سطح الورقة وعند مسحها باليد تترك اثر برتقالى غامق. وعند اكتشاف المرض يجب الرش فورا بالمبيدات الموصى بها مع معرفة أن الأصداء التى تصيب القمح لا تصيب غيره من المحاصيل الأخرى أو الحشائش والتى تصيب المحاصيل الأخرى أو الحشائش لا تصيب القمح. مع الالتزام بكل الاحتياجات اللازمة لإجراء عملية المكافحة الكيماوية:

-مجرد ظهور الإصابة بالصدأ الأصفر يجب سرعة الرش بأحد المبيدات الآتية:

سومى ايت 5% مستحلب بمعدل 35%/100سم لتر ماء حسب عمر النبات والفدان يحتاج من 300-400 لتر ماء.

بانش 40% مستحلب بمعدل 19 سم3/100 لتر ماء للفدان ويحتاج الفدان من 300-400 لتر ماء.

-ومن المهم فى هذه الفترة وابتداء من منتصف شهر فبراير، حيث تبدأ درجة حرارة الجو فى الارتفاع، ملاحظة الحقل بصفة يومية ومستمرة تحسبا الإصابة بحشرة المن مع تجهيز المبيدات اللازمة للعمل على مقاومتها بسرعة. وتظهر الإصابة اولا فى بقع اما داخل الحقل أو بصفة خاصة فى الأطراف وناحية المراوى والمصارف وبجوار الطرق، وفى حالة ظهور الحشرة تقاوم برش البقع المصابة وحولها إذا كانت الإصابة فى بقع أو يرش الحقل بالكامل اذا كانت الإصابة منتشرة بصورة كبيرة وتقاوم بالمبيدات التالية:

-الملاثيون كيمينونا 57% مستحلب بمعدل 150سم3/100 لتر ماء.

-السوميثيون 50% مستحلب بمعدل 200 سم3/100 لتر ماء.

-أفوكس 50% حبيبات قابلة للانتشار بمعدل 31.2جم/100لتر ماء للفدان وترش بؤر الإصابة.