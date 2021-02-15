شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1800 مواطن بقرية المرابعين في دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، استئناف أعمال القوافل الطبية الشاملة بقرى المحافظة وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إذ تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٨٠٠ مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة المُنفذة هذا الأسبوع بقرية المرابعين التابعة لمركز كفر سعد، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة «لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للاهالى بمختلف المناطق.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ان القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، إذ تم تحويل عدد ٥٨ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات وكذا إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ١٠ حالات، فضلاً عن إجراء ٤١ أشعة عادية والكشف بالسونار لعدد ٧٠ حالة وأيضاً إجراء ٣٧٥ تحليل معملى هذا بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية لتوعية المواطنين حول أساليب الوقاية من فيروس كورونا المستجد والحمى الروماتيزمية والفيروسات الكبدية.