شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل عن دور الإعلام المدرسي في توجيه الفكر الجمعي بـ«تعليم دمياط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على تفعيل دور وسائل الإعلام المدرسية المقروءة والمرئية والمسموعة، في توحيد العقل الجمعي لطلاب المدارس وتوجيه الوعي الفكري نحو قيم المواطنة والانتماء وغرس روح الوطنية ومنع كافة السُبل أمام الأفكار الهدامة والمتطرفة داخل المجتمع المدرسي.

من جانبه، أكد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن المديرية نفذت على مدار ثلاثة أيام ورشة عمل لمسئولي العلاقات العامة ومسئولي الإعلام بالإدارات التعليمية وتوجيه عام الصحافة المدرسية وتوجيه عام التربية الاجتماعية وإدارة الموهوبين، وبمشاركة العديد من الأساتذة المختصين في مجال الصحافة القومية وكليات الآداب والإعلام.

وأكد عثمان ان الورشة استهدفت توضيح دور الإعلام المدرسى بمختلف وسائله في تعزيز وحماية الهوية الوطنية وتشكيل وجدان الطلاب والفكر الجمعى لهم منوها إلى ان مديرية التربية والتعليم تهدف إلى بناء الفكر المعتدل وترفض الأفكار الهدامة ولأجل ذلك حرصت على توضيح رسائل إعلامية بطرق مختلفة والتى جاء أبرزها تخليد بطولات القوات المسلحة والشهداء وإنجازات السيد رئيس الجمهورية لدعم المسيرة التنموية.

وتهدف هذه الأعمال على بث روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس طلاب المدارس وذلك للمساهمة في بناء المجتمع من خلال الارتقاء بالرؤى والتصورات التي تساعد الطلاب على أن يصبحوا قيمة مضافة في عملية التنمية والالتفاف حول المشروعات القومية للدولة.