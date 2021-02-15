شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص مدارس لصرف المعاشات بجانب مراكز الخدمات البريدية في دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تخصيص عدد من المدارس لمعاونة مراكز الخدمات البريدية لتنظيم عملية صرف المعاشات وفقاً للمنظومة التي حددتها الدولة للتخفيف عن كبار السن وللحد من تجمعات المواطنين في تلك الظروف الراهنة.

من جهته، أوضح عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن المديرية أطلقت مشروع خدمة عامة للسادة أصحاب المعاشات تحت شعار (كشافة ومرشدات في خدمة وطنها)، وذلك تحت اشراف مدير عام الخدمات وتوجيه التربية الرياضية.

ويتم تنظيم أماكن صرف المعاشات والإشراف على عملية التعقيم وقياس الحرارة وترتيب دخول كبار السن واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية في الأيام المخصصة لصرف المعاشات بمدارس المحافظة بمشاركة فرق الكشافة والمرشدات بالمدارس.