شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات لعدم سداد مستحقات الدولة في رأس البر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه كافة التعديات على أملاك الدولة، حيث قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء حسين لبيب والإدارة الهندسية بها بالاشتراك مع قوات قسم شرطة رأس البر، بشن حملة مكبرة، أسفرت عن إزالة مساحات زائدة مُتعدى عليها بمنطقة كافيتريات الجربى.

وتشمل هذه المساحات عدد ٢ مظلة، حيث تم تنفيذ الازالة حيالها تمامًا وذلك نظرًا لعدم سداد مستحقات الدولة، لافتة لاستمرار هذه الجهود للتصدى لكافة المخالفات وإسترداد حقوق الدولة.