شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يستعد لموجة الرياح والأمطار خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للمرور، لموجة تقلبات الطقس، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد بهطول أمطار وظهور رياح وشبورة خلال الأيام المقبلة، حيث يتم التنسيق مع الهيئة بشكل دورى عن حالة الطقس، سواء بظهور أى عوائق مرورية على الطرق السريعة أو هطول أمطار أو ظهور رياح مثيرة للأتربة لمنع وقوع الحوادث المرورية، وسط تدعيم كافة المحاور بالخدمات المرورية على مدار اليوم بالكامل، لملاحظة حركة السيارات، تنفيذا لتعليمات اللواء هانى جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

وفى حالة هطول الأمطار، سيتم نشر الأوناش المرورية، والشفاطات بالتنسيق مع شركات المياه والصرف الصحى، لسحب المياه المتراكمة بالمحاور، منعا للزحام المرورى خلال أوقات الذروة، مع متابعة حركة السيارات بكافة المحاور، بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بالطرق لمتابعة حركة المرور على مدار الـ 24 ساعة، مع تكثيف انتشار سيارات الإغاثة والخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة المركبات.

ونشرت الإدارة أرقام الإغاثة منها (01221110000) للمساعدة فى حالات الطوارئ على الطرق السريعة وكذلك رقم (136) للإدارة العامة لمرور القاهرة للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحالة المرورية.

وحذرت إدارة المرور خلال هطول الأمطار من السرعات الجنونية، تجنبا لوقوع أى حوادث وسقوط مصابين و يجب السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار مع التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيداً، لأنه سطح الطريق قد يكون زلقًا.

كما شددت إدارة المرور، على تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية، كما يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان، وتفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى اى اتجاه.

كما لفتت إدارة المرور إلى استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين لمنع الحوادث، كما يمنع الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز، مع ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم.