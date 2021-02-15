شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا للصيف.. تعرف على نصائح الكهرباء لتشغيل التكييف دون تأثير على الفاتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه بعض النصائح الهامة لترشيد استهلاك الكهرباء أثناء تشغيل التكييف، التى أعلنتها وزارة الكهرباء لتقليل قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية و الحصول على أعلى كفاءة للتكييف، وهى كالاتي: 1-يفضل تشغيل مروحة بالغرفة قبل تشغيل التكيف للتخلص من الهواء الساخن. 2- تشغيل التكييف على درجة 25. 3-استمرار تشغيل المروحة أمام التكييف يساعد على زيادة نسبة البرودة و انخفاض استهلاك التكييف للكهرباء. 4-التأكد من غلق كافة النوافذ والأبواب بإحكام لعدم تسريب الهواء. 5-يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المرادة فى أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.