شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: عقار روض الفرج المنهار قديم ويقع بشارع خورشيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، أن عقار روض الفرج المنهار، عقار قديم، وجار مراجعة بياناته بإدارة الإسكان، وأن الانهيار العقار تسبب فى وفاة ثلاث أشخاص.

وأوضح أن العقار المنهار يقع بشارع خورشيد بمنطقة روض الفرج، وجار البحث عن شخص مفقود أسفل الأنقاض.

وكان قد انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية إلى المكان، وكشفت المعاينة انهيار منزل من طابقين، وتم استخرج 3 أشخاص والبحث عن شخص مفقود، وانتقل رجال المباحث للمكان للاستماع لأقوال شهود العيان.