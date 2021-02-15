شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعانة بلوادر المحافظة لرفع ركام انهيار منزل من طابقين بروض الفرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، بلودار تابعة لحى روض الفرج للقيام بعمليات البحث تحت انقاض موقع انهيار منزل من طابقين لانتشال شخص مفقود ولرفع ركام العقار.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بانهيار عقار فى شارع خورشيد بمنطقة روض الفرج وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية الى المكان.

وكشفت المعاينة انهيار منزل من طابقين، وتم استخرج 3 أشخاص والبحث عن شخص مفقود، وانتقل رجال المباحث للمكان للاستماع لأقوال شهود العيان.