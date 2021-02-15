شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 200 متر قمامة ومخلفات مباني في مدينة أرمنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة ارمنت، استمرار حملات النظافة والتجميل بالمركز، حسب خطة النظافة والتجميل للمركز من أجل الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل، موضحا أن الحملة استهدفت، مدينة أرمنت الحيط لرفع الأتربة والمخلفات الصلبة.

وأسفرت الحملة عن رفع ٢٠٠م٣ قمامة ومخلفات مباني بإجمالي طول ١٥٠٠م بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، وتم تكثيف أعمال النظافة وتمهيد شارع وميدان السوق وشارع الصرب وشارع الآثار وكافة مداخل الشوارع الجانبية المتفرعة منهم.

وتمت الحملة تحت إشراف مدير مرافق المركز ورئيس مرافق أرمنت الحيط ومشرفين وعمال النظافة والتجميل.