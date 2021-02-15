شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: حضور طلاب الكليات النظرية يومين.. و«العملية» من 3 لـ4 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالعفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، استئناف الدراسة والامتحانات بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق 27 فبراير القادم وفق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الوزير، في بيان، أن الجامعات والمعاهد ستجرى الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسى الأول بدءا من يوم السبت الموافق 27 فبراير، حسب الجداول التي تعلنها الكليات والمعاهد، على مواقعها الإلكترونية قبل موعد الامتحانات بوقت كاف.

ونفى الدكتور خالد عبدالغفار وجود أي نية لاستبدال الامتحانات بالجامعات والمعاهد بالأبحاث أو الامتحانات الإلكترونية، باستثناء بعض الجامعات التي أعلنت مسبقًا إجراء امتحانات إلكترونية لتوافر البنية التحتية المعلوماتية بها.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أنه يمكن لأي طالب تقديم طلب إلى إدارة الكلية لتأجيل العام الدراسي إن أراد ذلك، وسيتم النظر في تلك الطلبات من خلال اللجان المختصة، دون احتساب ذلك العام الدراسي عام رسوب وذلك وفقاً للوائح والقوانين.

وأوضح الوزير استمرار تطبيق التعليم الهجين الذي يعد مزيجا بين التعليم وجها لوجه والتعليم عن بُعد في الفصل الدراسي الثاني، وأن حضور الطلاب للدارسة بالكليات النظرية يومين والكليات العملية من ٣-٤ أيام.