شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج طفل مصاب من أسفل انقاض منزل روض الفرج ونقله إلى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من استخراج طفل مصاب من أسفل انقاض عقار بمنطقة روض الفرج، ونقلته سيارة إسعاف إلى معهد ناصر لإجراء الرعاية الصحية له، فيما يستكمل رجال الحماية المدنية عمليات البحث ورفع الأنقاض بعد الاستعانة بلوادر وأوناش لرفع ركام المنزل.

ويبحث رجال الحماية المدنية عن سيدة مفقودة أسفل ركام العقار ، بعد تم استخراج جثة زوجها ونقلت إلى المستشفى.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بانهيار عقار فى شارع خورشيد بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية إلى المكان، وكشفت المعاينة انهيار منزل من طابقين، وتم استخرج 3 أشخاص والبحث عن شخص مفقود، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.