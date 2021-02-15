شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: السنة الدراسية ستستمر لإجراء امتحانات حتى لو انتظرنا لشهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن السنة الدراسية ستستمر حتى نستطيع إجراء الامتحانات حتى لو انتظرنا لشهر أكتوبر، مضيفا :" طريقة الإشاعات فى مصر اللى نفسه حاجة بيطلع إشاعة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة mbc مصر، أن الدولة قررت استكمال المحتوى التعليم واتمام امتحانات تضمن كفائه الفرص فى الشهادات العامة.. وننتظر إلى حين القدرة على أداء امتحان عام يضمن كفاءة الفرص الشهادتين مهما تكلف الأمر.. هناك اتفاق مع وزارة التعليم العالى اللى فى هندسة وطب وحقوق هيكمل السنة حتى التخرج وهذا واجبنا تجاه الطلاب".

وتابع :"أولياء أمور الدبلومة الأمريكية عليهم الانتظار خلال 10 أيام سيتم شرح وافى وما هى الجامعات التى سيتم الاتفاق عليها سواء خاصة أو حكومية".