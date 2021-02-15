وزير الأوقاف يكرم قافلة الأئمة والواعظات بعد عودتها من السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

كرّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعضاء قافلة أئمة وواعظات الذين تم إيفادهم إلى دولة السودان خلال الفترة من الأحد 31 يناير، وحتى الخميس 11 فبراير، بأكاديمية التدريب بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الأحد.

جاء ذلك بحضور الدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأعضاء اللجنة، وعدد من الأئمة المتميزين من شباب العلماء والدعوة الإلكترونية، مع مراعاة كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة والتباعد الاجتماعي.

وأشاد وزير الأوقاف بالقافلة وأدائهم المشرف، متابعًا: "كنا نتابعهم على مدار الساعة ورأينا مدى حفاوة الاستقبال لوفد وزارة الأوقاف المصرية بدولة السودان، والبداية كانت في المطار حيث كانت حفاوة الاستقبال لا توصف موجهًا الشكر لأشقائنا في دولة السودان، ولا سيما وزير الشئون الدينية والأوقاف الشيخ نصر الدين مفرح الذي صرح بقوله: "لا نسمح لأي أحد أن يعتلي منابرنا في السودان إلا أشقاءنا المصريين".

وأوضح:" لدينا سفير وطني محترم في دولة السودان الشقيقة هو السفير حسام عيسى والذي أطلعنا على مردود القافلة، والذي عبر عن القافلة"، قائلًا: "هذه القافلة أنجزت في أسبوعين عمل سنوات".

والمكرمون هم: "الدكتور أشرف فهمي محمود موسى، والشيخ نور الدين محمد عبدالوارث قناوي، والدكتور عمرو محمد عبدالغفار الكمّار، والدكتور على الله شحاتة محمود الجمال، والشيخ محمد رجب السيد عبدالدايم، والواعظة وفاء عبدالسلام إبراهيم، والواعظة دينا محمد حسن جدامي، والواعظة المهندسة عبير أنور محمد خيري، والواعظة المهندسة مرفت عزت محمد عثمان، والواعظة الطبيبة جيهان يس يوسف محمد عبدالحافظ".