انتشال 3 جثث وإنقاذ شخصين في انهيار عقار روض الفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من إنقاذ شخصين في انهيار عقار بمنطقة روض الفرج، وجرى انتشال 3 جثث من تحت الأنقاض.

وتكثف الحماية المدنية، جهودها للبحث عن آخرين أسفل ركام العقار المنهار.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بانهيار عقار في شارع خورشيد بمنطقة روض الفرج.

على الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية إلى المكان، للسيطرة على الوضع بمكان الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية انهيار منزل من طابقين، وانتقل رجال المباحث للمكان للاستماع لأقوال شهود العيان.