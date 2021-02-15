شكرا لقرائتكم خبر عن ما مصير مصروفات «الباص المدرسي» مع عدم حضور الطلاب؟.. وزير التعليم يوضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، إن مصير مصروفات الباص المدرسي مع عدم الحضور الفعلي، تخضع للعلاقة التعاقدية بين ولي الأمر والمدرسة.

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على فضائية «on»، مساء الأحد،: «ممكن المدرسة ترفض رد الفلوس، لانها تقدم الخدمة التعليمية منزليًا مثل المدارس الالمانية على سبيل المثال وتعقد الامتحانات والدراسة أونلاين، الامر في النهاية يحسم بين أولياء الامور والمدرسة، فيما يخص المصروفات الدراسية، أما بالنسبة لمصروف الباص فهي تخضع لتفاهمات بين أولياء الامور والمدرسة».

ولفت إلى أنه يجري إعداد منظومة «حوكمة» شاملة للتعليم فيها المدارس الخاصة والدولية والجميع سيجري تطبيقها في العام الدراسي الجديد، متابعًا: «لكن في الفترة الحالية المفروض نتعاون مع بعض، لأننا في أزمة خاصة أن المدارس تعاني من أزمات أعجزتها عن الوفاء بإلتزامتها، بلاش ندخل في التفاصيل الصغيرة ونخلق قضايا عاوزين نعدي السنة بسلام عشان خاطر الاولاد».