شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يعقد اجتماع بديون الوزارة لمتابعة مستجدات العمل بالمتحف الكبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع، اليوم الأحد، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، مع اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، وذلك لمناقشة آخر مستجدات الأعمال بالمتحف، وعمليات نقل القطع الأثرية إلى أماكن عرضها الدائم بالمتحف.

وخلال الاجتماع أكد الوزير على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال وجاهزيتها في التوقيتات المحددة لها مسبقا وتذليل كافة العقبات، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية.

وفي سياق متصل، اجتمع الوزير أيضا مع الشركة المعنية بإعداد الحملة الترويجية لافتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تم مناقشة العديد من الأفكار والبنود المقترحة لخطة الحملة الترويجية والتي تشمل الأفلام والمواد الدعائية من لوحات وإعلانات مصورة يتم عرضها في الشوارع والأماكن العامة وبالمحطات التليفزيونية ووكالات الأنباء والصحف العالمية والمحلية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهد الاجتماع أيضا طرح أفكار جديدة لخدمة السياق الترويجي للحملة بما يعود بالإيجاب على خطة الترويج لافتتاح هذا المشروع الضخم.