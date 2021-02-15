شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يلتقي وكيل تعليم أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بفريق عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لمناقشة سبل تنفيذ مبادرة (أنت أقوى من المخدرات) التي ينفذها الصندوق، حيث إن فريق الصندوق سيعمل على توزيع مطبوعات إرشادية والتعريف بالخط الساخن لعلاج الإدمان وذلك بالمؤسسات التعليمية خلال شهر فبراير الجارِ، حيث سيبدأ العمل اليوم بديوان المديرية، بينما إدارة أسوان غدًا الإثنين، وإدارتى دراو وكوم امبو الثلاثاء ٢/١٦ في حين إدارة إدفو يوم الأربعاء الموافق ٢/١٧ وتنتهى الجولة بإدارة نصر النوبة يوم الخميس 18 فبراير

وخلال اللقاء استعرض فريق عمل الصندوق أبرز المحاور التي سيتم الإشارة إليها مثل، ( المفاهيم المغلوطة عن المخدرات- عوامل الخطورة- عوامل الحماية- المظاهر الدالة على التعاطي- الآثار الجانبية للفودو والاستروكس- تأثير المخدرات على أجهزة الجسم- كيفية مساعدة المتعاطى- الخط الساخن) على أن يتم استكمال برنامج التوعية بعد ذلك بالمدارس.

من جانبه رحب وكيل الوزارة بالفريق، مؤكدًا أهمية دورهم في المجتمع، وأن المديرية تدعم عملهم، خاصًة في ظل الحملة القومية لمكافحة المخدرات التي تتبناها مختلف أجهزة الدولة.