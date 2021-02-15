شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة الأسبق: أم كلثوم لم تتعلم نهائيًا.. لكنها استطاعت الحفاظ على موهبتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن صعود أم كلثوم بدأ في عشرينيات القرن الماضي، لافتاً إلى أنها استطاعت أن تعبر عن الوجدان العربي والأمة العربية.

وأضاف «النمنم» خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأحد، أن أم كلثوم لم تتعلم نهائيًا، ولكنها استطاعت أن تحافظ على موهبتها، ورغم ذلك درست أوزان الشعر العربي، وحفظت القران كاملاً، مشيرًا إلى أن المواهب كثيرة لكن الأزمة في التعامل مع ما بعد الاكتشاف.

وأوضح أن أم كلثوم اعتبرت أن موهبتها مشروع حياتها، وهي جزء من الثقافة العامة والوطنية المصرية، مؤكدًا أنها أدارت مشروعها الفني بشكل فذ، وكانت جزءًا كبيرًا من المشروع الثقافي العربي.